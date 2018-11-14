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شاهد رئيس مدينة دمياط أثناء مطاردته بقرة بطريق دمياط بورسعيد

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:53 م
شاهد رئيس مدينة دمياط أثناء مطاردته بقرة بطريق دمياط بورسعيد رئيس مدينة دمياط أثناء مطاردته بقرة
دمياط - عبده عبد البارى
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة دمياط على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو للواء أحمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينة دمياط وهو يطارد بقرة أثناء تفقده حالة طريق دمياط - بورسعيد بقرية شطا.

وتسبب انتشار المواشى بعرض الطريق فى العديد من المشكلات ما تسبب فى خسائر فى الأرواح والممتلكات الخاصة للخطر رغم التنيه علي أصحابها مرارا بضرورة السيطرة علي الظاهرة منعا للحوادث واحتراما لحق المواطنين وحرمة الطريق دون جدوى.
 
وشدد رئيس المدينة علي اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد بعمل محاضر بيئة ومصادرة ما سيتم ضبطه بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.
 

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