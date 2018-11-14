شارك بالعزاء فى وفاة العقيد ساطع النعمانى ضحية إرهاب الإخوان

توفى العقيد ساطع النعمانى، ضحية إرهاب الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم فى العاصمة البريطانية لندن.
كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.
و" اليوم السابع" يفتح نافذة للمشاركة بالعزاء فى وفاة العقيد ساطع النعمانى.
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بواسطة:
جلال عفيفي
لك الجنة ياشهيد الوطن
إغتالك الغدر ولكنك عند الله شهيد إن شاء الله
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بواسطة:
azza
ياأيتها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى
انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويرحم شهدائنا جميعا ضحاى الارهاب الاسود
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بواسطة:
حاتم حلمى
بطل من ابطالنا فداكى يا مصر
رحم الله العقيد ساطع . سيظل اسمه ساطعا بأحرف من نور فى ارجاء مصر كلها . انا لله وانا اليه راجعون
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بواسطة:
الباشا طارق
الله يرحمك ياشهيد
حسبنا الله ونعم الوكيل فى الجماعات الإرهابية التى تتخفى وراء حجاب الدين.....لا دين لهم ولا وطن
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بواسطة:
محمد
رحم الله سيادة العقيد
من الناس المحترمين والمنطقة كلها كانت بتحبه جدا ربنا يسكنه فسيح جناته
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بواسطة:
مشمش
رحمه الله على فقيد الوطن العميد النعمانى...
😣😥😥
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بواسطة:
ايمن عبدالقادر
عذاء العقيد سا طع
الى جنه الخلد ياشهيد
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بواسطة:
أم أحمد
البقاء لله
اللهم أدخله الجنه بدون سابقة حساب واجعله مع الحبيب المصطفى وأجر أهله وأحفظهم من بعده اللهم آمين.
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بواسطة:
الصقر الذهبى
عاش بطل ومات شهيد الارهاب
انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويرحم شهدائنا جميعا ضحاى الارهاب الاسود
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بواسطة:
محمد
لف رحمه ونور في جنة الرحمن ان شاء الله
مع الصديقين والشهداء ان شاء الله