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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:11 م
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شارك بالعزاء فى وفاة العقيد ساطع النعمانى ضحية إرهاب الإخوان

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:53 م
شارك بالعزاء فى وفاة العقيد ساطع النعمانى ضحية إرهاب الإخوان العقيد ساطع النعمانى
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توفى العقيد ساطع النعمانى، ضحية إرهاب الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم فى العاصمة البريطانية لندن.

كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

و" اليوم السابع" يفتح  نافذة للمشاركة بالعزاء فى وفاة العقيد ساطع النعمانى.

 


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العقيد ساطع النعمانى

الاخوان

الارهاب

ميدان النهضة




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التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

جلال عفيفي

لك الجنة ياشهيد الوطن

إغتالك الغدر ولكنك عند الله شهيد إن شاء الله

عدد الردود 0

بواسطة:

azza

ياأيتها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى

انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويرحم شهدائنا جميعا ضحاى الارهاب الاسود

عدد الردود 0

بواسطة:

حاتم حلمى

بطل من ابطالنا فداكى يا مصر

رحم الله العقيد ساطع . سيظل اسمه ساطعا بأحرف من نور فى ارجاء مصر كلها . انا لله وانا اليه راجعون

عدد الردود 0

بواسطة:

الباشا طارق

الله يرحمك ياشهيد

حسبنا الله ونعم الوكيل فى الجماعات الإرهابية التى تتخفى وراء حجاب الدين.....لا دين لهم ولا وطن

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

رحم الله سيادة العقيد

من الناس المحترمين والمنطقة كلها كانت بتحبه جدا ربنا يسكنه فسيح جناته

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

رحمه الله على فقيد الوطن العميد النعمانى...

😣😥😥

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن عبدالقادر

عذاء العقيد سا طع

الى جنه الخلد ياشهيد

عدد الردود 0

بواسطة:

أم أحمد

البقاء لله

اللهم أدخله الجنه بدون سابقة حساب واجعله مع الحبيب المصطفى وأجر أهله وأحفظهم من بعده اللهم آمين.

عدد الردود 0

بواسطة:

الصقر الذهبى

عاش بطل ومات شهيد الارهاب

انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويرحم شهدائنا جميعا ضحاى الارهاب الاسود

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

لف رحمه ونور في جنة الرحمن ان شاء الله

مع الصديقين والشهداء ان شاء الله

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