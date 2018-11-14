شارك بالعزاء فى وفاة العقيد ساطع النعمانى ضحية إرهاب الإخوان

توفى العقيد ساطع النعمانى، ضحية إرهاب الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم فى العاصمة البريطانية لندن.

كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

و" اليوم السابع" يفتح نافذة للمشاركة بالعزاء فى وفاة العقيد ساطع النعمانى.