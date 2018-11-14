سلطات مطار القاهرة تضبط 24 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية

كتب محمود عبد الغنى

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، القبض على 24 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 303 مخالفات مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية علىجميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 24 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 303 مخالفات مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسمالخليفة تمهيدًا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم