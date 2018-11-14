سقوط مسئول محل يجمع بطاقات التموين بالمرج للاستيلاء على نقاط الخبز المدعم

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "أدهم.ع.ث" 34 سنة، مسئول عن محل مواد غذائية، بمنطقة المرج، لإدارته المحل بدون ترخيص، وقيامة بتجميع البطاقات التموينية من المواطنين، بقصد الاستيلاء على نقاط الخبز المدعم نظير استبدالها بسلع مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال الفحص عثر داخل المحل على 4 بطاقة تموينية، 15 بون لصرف الخبز المدعم، 570 كيلو أرز، 280 كيلو مكرونة، 26 كيلو زيت طعام، 26 كيلو مسلى، 16 كيلو لبن، 17 كيلو دقيق، 39 عبوة جبنه، 29 كيلو مسحوق غسيل، 15 عبوة مرقه دجاج، 14 باكو شاى، 9 برطمان مربى، 8 عبوة حلاوة طحنية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.