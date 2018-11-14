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سقوط متهم مطلوب فى 5 قضايا سرقة وقتل بالفيوم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:57 ص
سقوط متهم مطلوب فى 5 قضايا سرقة وقتل بالفيوم حبس
الفيوم - رباب الجالى
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ألقت مباحث تنفيذ الأحكام، بالإشتراك مع مباحث مركز الفيوم، القبض على عامل، محكوم عليه ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا سرقة بالإكراه وقضية أخرى شروع في قتل، وذلك في حملة أمنية مكبرة بالمحافظة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتمكن ضباط مباحث قسم تنفيذ الأحكام بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز الفيوم، من ضبط المحكوم عليه "هشام.م.ا" (27سنة-عامل)، مقيم ببني صالح بدائرة مركز الفيوم،  مطلوب التنفيذ عليه في قضايا سرقة بالإكراه، وشروع في قتل.

وتبين أن المحكوم عليه مطلوب في القضية رقم 6717 /2014 جنايات مركز الفيوم، كلى رقم 2043/2014، حصر رقم 152/2016 بتهمة سرقة بالإكراه، والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 200 جنيه بجلسة 11 فبراير 2016م، والقضية رقم 16396 / 2015 جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 1549/2015، حصر رقم 268/2016 بتهمة سرقة بالإكراه، غيابيا بالحبس 3 سنوات مع الشغل بجلسة 17 مارس 2016، والقضية رقم 13178/ 2014 جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 3953/2014م، حصر رقم 408/2016 بتهمة شروع في قتل، غيابيا بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 جنيها بجلسة 14 أبريل 2016م. والقضية رقم 30317/ 2014 جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 3032/2014 م، حصر رقم 857/2016 بتهمة سرقة بالإكراه غيابيا بالحبس المؤبد والمصاريف بجلسة 8 أكتوبر 2016م، والقضية رقم 27128/2013م جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 2946/2013م، حصر رقم 769/2015  بتهمة سرقة بالإكراه، حضوريا بالحبس 3 سنوات والمصاريف بجلسة 12 مايو 2015م، والقضية رقم 6819/2014م جنايات مركز الفيوم، كلي رقم 2035/2014م، حصر رقم 568/2018م بتهمة سرقة بالإكراه، غيابيا بالحبس سنتان مع الشغل بجلسة 27 فبراير 2018م.

 

 


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