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سفينة علمية صينية تلتقط عينات من قشرة الكوبالت غربى المحيط الهادىء

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:10 ص
سفينة علمية صينية تلتقط عينات من قشرة الكوبالت غربى المحيط الهادىء المحيط الهادىء ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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التقطت السفينة "أوشين 6" العلمية الصينية لأبحاث أعماق البحار لأول مرة عينات من قشرة الكوبالت سمكها أكثر من 30 سم، وذلك أثناء مهمتها فى غربى المحيط الهادىء.

وقال "يانغ يونغ" كبير فريق العلماء العامل على السفينة –فى تصريحات اليوم- إنها المرة الأولى التى يتم فيها جمع عينات من قشرة الكوبالت بسماكة أكثر من 30 سم، بينما يقدر التقييم الأولى وجود احتياطيات بملايين الأطنان من الكوبالت فى المنطقة.

وكشف يونغ عن الحصول على عينات من جزيئات البلاستيك، حيث تم تحليل كميتها وأشكالها ومكوناتها، ما سيساعد على معالجة النفايات البلاستيكية فى البحر.

وكانت السفينة –التى أنهت مهمة استمرت 138 يوما فى البحر العميق- تقوم باستكشافات علمية فى مناطق غنية بقشور الكوبالت الذى يعتبر عنصرا كيميائيا يستخدم فى صنع البطاريات للسيارات الكهربائية.

وتعد مهمة الاستكشاف العلمى للسفينة هى الثامنة فى البحر العميق، بعد أن أكملت مهام متعددة فى بحر الصين الجنوبى والمحيط الهاديء والمياه القريبة من القطب الجنوبى منذ عام 2009.

 


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