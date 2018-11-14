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سفير فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل فى مناقشة الأوضاع فى غزة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:39 ص
سفير فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل فى مناقشة الأوضاع فى غزة سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور
نيويورك (أ ش أ)
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صرح السفير الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بأن مجلس الأمن الدولى فشل فى مناقشة وإدانة الأوضاع فى قطاع غزة.

وقال منصور- فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء "إن مجلس الأمن مشلول، وفشل فى تحمل مسؤولياته ووقف أعمال العنف فى قطاع غزة".

وشدد على أن هناك دولة أغلقت الباب أمام الحوار، فى إشارة إلى الولايات المتحدة ومواقفها من إسرائيل، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك لم يتمكن مجلس الأمن من إصدار بيان رئاسى بشأن الأوضاع فى غزة.

بدوره، قال السفير الكويتى فى الأمم المتحدة منصور العتيبى إن غالبية أعضاء مجلس الأمن طالبوا بفعل شيئ ما، مثل القيام بزيارة إلى المنطقة، لكن لم يصدر أى قرار بهذا الشأن.

وكان اجتماع المجلس قد عقد بناء على طلب من دولة الكويت- التى تمثل الدول العربية فى المجلس- وبوليفيا، لبحث التصعيد العسكرى الذى شهده قطاع غزة فى الأيام الأخيرة، وقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بقصف عدد من المواقع بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين.

 


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