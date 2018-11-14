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سفير بيلاروسيا: على عبد العال سيجرى مباحثات مع الرئيس خلال زيارته لمينسك

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:51 ص
سفير بيلاروسيا: على عبد العال سيجرى مباحثات مع الرئيس خلال زيارته لمينسك سيرجى راتشكوف
(أ ش أ)
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رحب سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة بالزيارة التى سيقوم بها اليوم الأربعاء، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى لمينسك وهى الأولى من نوعها فى تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. معربا عن ثقته بأن الزيارة سوف تسهم فى تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات ودعم التفاعل البرلمانى.

وقال سفير بيلاروسيا بالقاهرة فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الدكتور على عبد العال سيلتقى خلال زيارته التى تستغرق أربعة أيام مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، وسيجرى الوفد المصرى مباحثات مع رئيسى الغرفتين للبرلمان البيلاروسى. مشيرا إلى أن عبد العال سوف يلقى خطابا أمام أعضاء المجلس وهيئة التدريس وطلاب جامعة الدولة البيلاروسية التى تعد مؤسسة رائدة فى التعليم العالى فى البلاد.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب المصرى سوف يحصل على دبلومة "الأستاذية الفخري" لجامعة الدولة البيلاروسية. مؤكدا أن حصوله على هذا اللقب يأتى لمساهمته الجليلة فى التعليم والعلوم فى مجال القانون.

وذكر سفير بيلاروسيا بالقاهرة أن الوفد المصرى سيزور مصنع السيارات البيلاروسى (بيلاز) الذى ينتج شاحنات التفريغ بطاقة إنتاجية ما بين 30 إلى 450 طنا، وكذلك شركة (بيلاومو) التى تقوم بتصنيع المنتجات البصرية المتطورة والأكاديمية الوطنية للعلوم فى بيلاروسيا. كما أن الوفد المصرى سوف يتعرف على الثقافة البيلاروسية الأصيلة بزيارته مسرح أوبرا وباليه البولشوى البيلاروسى ومبنى بلدية ناسيفاز وقصر القرن السادس عشر.

 

 


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سيرجى راتشكوف




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