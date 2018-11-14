video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-11-2018

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:56 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-11-2018 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
إضافة تعليق

شهد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 14-11-2018، استقرارا فى سعره حيث بلغ 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.76 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.76  جنيه للشراء

4.79  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75  جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء

4.82  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء

4.77   جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74  جنيه للشراء

4.78  جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-11-2018 فى مصر

الريال السعودى

اسعار الريال اليوم

اخبار الاقتصاد

البنك الاهلى

البنك المصرى




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة