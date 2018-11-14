روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وبالجهود المصرية

موسكو (أ.ش.أ)

رحبت موسكو بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة وبالجهود المصرية فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تعول أن يكون وقف إطلاق النار مستداما ومستقرا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تلقت بارتياح المعلومات الواردة حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأكد البيان أن الجانب الروسى يعول على أن وقف إطلاق النار سيضع حدا لأكبر مواجهة مسلحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عام 2014، كما رحبت موسكو بجهود مصر والأمم المتحدة لاستتباب نظام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، كما تعول على أن يتسم وقف إطلاق النار بطابع مستقر ومستدام.