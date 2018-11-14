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رئيس مجلس الدولة: الرقابة المالية تقوم بدور رقابى فعال لاستقرار أسواق المال

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:15 ص
رئيس مجلس الدولة: الرقابة المالية تقوم بدور رقابى فعال لاستقرار أسواق المال المستشار أحمد أبو العزم خلال كلمته في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب أحمد عبد الهادى
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وجه المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، التحية للدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا على دورهم الفعال والرقابي في استقرار أسواق المال، وتحقيق العدالة والنزاهة.
 
وأضاف أبو العزم خلال كلمته في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، أن هناك تعاونا مثمرا بين مجلس الدولة والهيئة، انعكست آثاره خلال الفترة الماضية.
 
وأوضح رئيس مجلس الدولة أن هيئة الرقابة المالية تساعد مستشاري مجلس الدولة في اكتساب نوع من الخبرة المتخصصة مثل الجمارك والمعاشات، وثقل خبراتهم في تلك المجالات.
 
 
 

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