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رئيس مجلس الأمة الكويتى: الدم المصرى موجود تحت التراب الكويتى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:22 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى: الدم المصرى موجود تحت التراب الكويتى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى
كتب أيمن رمضان
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قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، إن العلاقات التاريخية الخاصة بين الشعبين المصرى والكويتى من الثوابت المبينة على الدم والأخوة، وتابع: "الدم المصرى موجود تحت التراب الكويتى".

وأضاف "الغانم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "on e"، قائلاً:"أى حادثة أو أمر لا يمكن له أن يؤثر على العلاقات بين الجانبين وما اتنماه أن لا ينجح أحد فى إثارة فتنة بين الشعبين المصرى والكويتى.. وأنا واثق أنه لن ينجح أحد فى إثارة الفتنة بين مصر والكويت".

وأكد إخواننا المصريين المقيمين فى الكويت شركاء لنا وهم مشاركون فى إعمار الكويتى ، لافتاً إلى أن الحوادث الاستثنائية دائماً ما ينجح القضاء الكويتى الذى يوجد به مصريين فى القصاص وهو حق، وتابع:" ومن اخطأ لابد أن يعاقب".


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