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رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد من الجمعية العلمية لاتحاد كليات الصيدلة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:29 م
رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد من الجمعية العلمية لاتحاد كليات الصيدلة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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استقبل صباح اليوم الدكتور  عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور  عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وفد الجمعية العلمية لإتحاد  كليات الصيدلة بالوطن العربي  برئاسة الدكتور عبد الحكيم نتوف الأمين العام للجمعية.
 
وحضر اللقاء الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  و الدكتورة مها  عبد الغنى عميدة كلية الصيدلة وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة ، وعمداء كليات الصيدلة بالوطن العربي من  دول " الكويت ،العراق ، سوريا ، الأردن ، الإمارات العربية المتحدة ، مصر ".
 
يأتى ذلك فى إطار مؤتمر كلية الصيدلة  الدولى الثانى  المقام فى الفترة من 13 حتى 15 من نوفمبر الجارى بمشاركة أكثر من 20 كلية صيدلة و 350 باحث وعالم من مختلف دول العالم من بينها " ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ،المملكة البريطانية المتحدة ".
 
 
 

 


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