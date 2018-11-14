رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد من الجمعية العلمية لاتحاد كليات الصيدلة

استقبل صباح اليوم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وفد الجمعية العلمية لإتحاد كليات الصيدلة بالوطن العربي برئاسة الدكتور عبد الحكيم نتوف الأمين العام للجمعية.

وحضر اللقاء الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة مها عبد الغنى عميدة كلية الصيدلة وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة ، وعمداء كليات الصيدلة بالوطن العربي من دول " الكويت ،العراق ، سوريا ، الأردن ، الإمارات العربية المتحدة ، مصر ".

يأتى ذلك فى إطار مؤتمر كلية الصيدلة الدولى الثانى المقام فى الفترة من 13 حتى 15 من نوفمبر الجارى بمشاركة أكثر من 20 كلية صيدلة و 350 باحث وعالم من مختلف دول العالم من بينها " ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ،المملكة البريطانية المتحدة ".