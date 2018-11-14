رئيس جامعة الأزهر السابق: الرسول أول من احتفل بمولده.. والاحتفال أمر مشروع

كتب لؤى على

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، مؤكدًا على أن أول الناس احتفالا بمولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو الرسول الكريم نفسه، صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه فى باب الصيام عن رواية سيدنا أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ( ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه ) فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين لأنه ولد فيه ونبئ فيه ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغى أن يُهتم بمثل هذا اليوم بفعل عبادة شكرا لله من صيام أو ما يستطيعه الفرد من أى عبادة وفعل لا يمنعه الشارع).

وأكد الهدهد، على أن الاحتفال بالمولد الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشروع ولكن طريق البعض فى الاحتفال فيها كلام آخر، جاء ذلك فى الندوة التى إقامتها كلية اللغات والترجمة احتفالا بالمولد النبوى الشريف تحت عنوان "الذكرى العطرة لمولد خير الأنام " والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور طه بدرى عميد الكلية، والدكتور محمد عزت غازى وكليل الكلية حضر الندوة لفيفا من الأساتذة ورؤساء الأقسام وعدد كبير من الطلاب.