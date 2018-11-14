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رئيس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية عن مواطن تجنس بالإسرائيلية دون إذن سابق

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:51 م
رئيس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية عن مواطن تجنس بالإسرائيلية دون إذن سابق مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن سيد حامد السيد محمد حسنين من مواليد إسرائيل وذلك لتجنسه بالإسرائيلية دون إذن سابق.

 

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالإضافة الى اعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الانسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.

 


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الجريدة الرسمية

مصر

مجلس الوزراء

اسقاط الجنسية




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