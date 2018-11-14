رئيس الوزراء يصدر قرارا باستثناء 6 صناديق من أيلولة نسبة منها للخزانة العامة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإستثناء كلا من صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون، والهيئة القومية للبريد، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج وصندوق دعم وتطوير الطيران المدني من المادة الثالثة من القانون الخاص بأيلوية نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة للخزانة العامة للدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار رئيس الوزراء بإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة.