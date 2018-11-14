دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: توفير جميع أنواع الأنسولين بحلول 2019

إعداد – محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة لــ "اليوم السابع": الدولة تدعم ألبان الأطفال بــ765 مليون جنيه.. هالة زايد: إنشاء 15 مركزا للإرشاد الوراثى للحد من الإعاقة بسبب زواج الأقارب.. سعاد عبد المجيد: برنامج قومى للقضاء على نقص فيتامين أ.

الصحة: توفير جميع أشكال الأنسولين بالسوق المحلى بحلول 2019

وزارة التموين:

المصرية للجملة: إقبال كبير على شراء الدواجن وطرح 30 طنا يوميا بالوجه القبلى

التموين: انتظام استقبال تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات بمكاتب التموين

وزارة التضامن الاجتماعى:

غادة والى: 24 مليون جنيه حصيلة شهادة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر

بنك ناصر يضيف خريجى دفعات 2012 و2013 ضمن 200 وظيفة شاغرة

وزارة التربية والتعليم:

فيديو.. طارق شوقى يعلن خطة لوضع حل متكامل لمشكلة الدروس الخصوصية.. استعادة المعلم والطالب للمدرسة.. ويؤكد: التعليم تم اختطافه.. ولن نترك الطلاب فريسة.. والدروس ضد التطوير ولا تساعد على الابتكار

طارق شوقى: العلامات الأولية لنظام التعليم جيدة.. وتوزيع التابلت خلال أيام

وزارة النقل:

رئيس السكة الحديد: ليس لدينا حصر بإيرادات كميات الخردة المُباعة حتى الآن

رئيس "السكة الحديد" يتفقد عددا من المواقع بالمنطقة المركزية والوسطى

وزارة الزراعة:

الزراعة: حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفين

الزراعة: تحصين 4 ملايين رأس ماشية لمرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع

وزارة التعليم العالى:

الجامعات تنتهى من انتخاب أمناء اللجان باتحادات الكليات.. وتصعيد رؤساء اتحادات طلاب الجامعات الخميس المقبل.. والتعليم العالى: اللائحة تنص على تعيين أمناء اللجان ومساعديهم فقط وهذا لا يؤثر على العملية الانتخابية

الضبطية القضائية بالتعليم العالي تداهم مقرات للدروس الخصوصية بمحافظة القاهرة

وزارة القوى العاملة:

"سعفان" يفتتح مؤتمر الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات.. غدا

صرف 88 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ98 عاملا مضارا بسيناء وأسوان