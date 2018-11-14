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دعوى لإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول مصر

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:07 م
دعوى لإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول مصر محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أعد سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية بصفته لإلزامه بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضى المصرية .

 

وقال صبرى: "فى سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاولت المطعون ضدها الثانية على أم الدنيا الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة (مزعجة) تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين فى الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت، وتناست أن مصر دافعت عن الكويت عندما احتلت أراضيهم، ومصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها فى أى دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، والشعب الكويتى سيتصدى لهذه النائبة التى أساءت للوزيرة نبيلة مكرم وأن هناك وفد من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم، ومصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت المدعوة صفاء الهاشم".

 

وطلب صبرى فى ختام صحيفة دعواه إدراج المدعوة صفاء الهاشم صفاء عبد الرحمن عبد العزيز سعود الهاشم  النائبة بمجلس الأمة الكويتى على قوائم الممنوعين من دخول أراضى جمهورية مصر العربية .

 


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