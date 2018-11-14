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خلال 9 أشهر الماضية..

دانة غاز تتسلم 111 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة لدى وزارة البترول

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:26 م
دانة غاز تتسلم 111 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة لدى وزارة البترول حقل غاز - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية العاملة بقطاع البترول المصرى أن إجمالى الدفعات المالية التى استلمتها الشركة من الحكومة المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بلغت نحو 111 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم إن متوسط إنتاج الشركة فى مصر قد انخفض إلى 34.5 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 مقارنة بـ39.6 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها من 2017، وأرجعت انخفاض الإنتاج بمصر إلى الانخفاض الطبيعى فى معدلات إنتاج الحقول، وتقليص استثمارات الشركة فى أنشطة الحفر.

وبدأت الشركة الاستثمار فى مصر عام 2007، وأصبحت خامس أكبر منتج للغاز الطبيعى فى البلاد؛ حيث وصل إنتاجها فى مصر خلال الربع الأول من عام 2018 إلى 36,800 برميل نفط مكافئ يومياً.

وتمتلك الشركة فى مصر 14 رخصة تطوير، وثلاثة امتيازات للاستكشاف، ومرفقين لمعالجة الغاز، وتبلغ احتياطياتها المؤكدة والمحتملة (كما فى نهاية السنة المالية 2017) نحو 117 مليون برميل نفط مكافئ.

 ومع نهاية الربع الثالث، أتمت الشركة بنجاح أعمال حفر بئر "بلسم 8" فى مصر وانتهت من ربطه بشبكة الأنابيب، وذلك قبل الجدول الزمنى المقرر وبأقل من الميزانية المحددة، مما سيسهم فى رفع إنتاج الشركة بما يزيد على 5,000 برميل نفط مكافئ يومياً.

كما يجرى التحضير لحفر أول بئر بحرية عميقة فى القطاع رقم 6 مطلع العام 2019.

 

 

 


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