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خارجية أمريكا: ميليشيات الحوثى تطلق صواريخ إيرانية الصنع على السعودية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:51 ص
خارجية أمريكا: ميليشيات الحوثى تطلق صواريخ إيرانية الصنع على السعودية المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
(أ ش أ)
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن ميليشيات الحوثى تطلق صواريخ إيرانية الصنع على السعودية.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن نويرت قولها إن بلادها تسعى لتكريس أكبر ضغط على إيران لوقف دعمها الإرهاب وخصوصا الحوثى وحزب الله.

وكانت مصادر أمريكية مطلعة قد أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تبحث تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية.

وتندرج الخطة ضمن إطار المساعى الأمريكية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران فى أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن هذه المصادر.

 

 


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الخارجية الأمريكية

ميليشيات الحوثى

صواريخ إيرانية

السعودية




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