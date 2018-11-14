حصول أكاديمية مصر للطيران على شهادة الإيكاو فى التدريب على أمن الطيران

تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات الندوة الاقليمية التى تستضيفها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو (ICAO تحت عنوان (امن الطيران والتسهيلات) والمنعقدة بمقر وزارة الطيران خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، بمشاركة مايقرب من 70 عضو يمثلون 15 دولة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى ممثلى عدد من المنظمات الإقليمية بجانب خبراء ومتخصصين فى مجال أمن وسلامة الطيران.

وألقى الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران كلمة افتتاحية بالنيابة عن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بحضور محمد عبدالرحمن المدير الإقليمى لمنظمة الدولية للطيران المدنى الإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولويس فونيسكا المدير الإقليمى لمنطقة أوروبا وشمال الأطلنطى .

كما تناولت كلمة الوزير سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الاعضاء و توحيد مجتمع أمن الطيران من خلال انشاء آلية لتبادل المعلومات والخبرات وتحسين الموارد والابتكارات التكنولوجية للتقليل من المخاطر وتجاوز تحدّيات السلامة بين الدول وبعضها بالتنسيق مع منظمة الايكاو بما يساهم فى تحسين وزيادة فاعلية أمن الطيران على المستوى الاقليمى والدولى وإرساء الثقافة الأمنية، والمساعدة فى ايصال خدمات فعالة ومحددة الأهداف فى مجال تنمية القدرات البشرية والارتقاء ببرامج التدريب، وذلك ﻤن أﺠﻝ ﻤجابهة اﻟﺘﺤدﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻓى ﻤﺠﺎﻝ اﻟطﻴران اﻟﻤدﻨﻲ وتحقيق مستوى استدامة من الأمن والسلامة للنهوض بهذا القطاع الحيوى المهم .

وأكد المصرى على حرص وزارة الطيران المدنى على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأمن الطیران المدنى والتغییرات الحدیثة التى تطرأ على مجالات الامن والسلامة والنقل الجوى و تطبیق الاجراءت الامنية بالمطارات المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية والعمل دائما على تأهيل العنصر البشرى فى مجال امن الطيران.

وقد قام محمد عبدالرحمن المدير الاقليمى بتسليم شهادة اعتماد دولية من المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) لأكاديمية تدريب مصر للطيران إلى الطيار أحمد عادل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران لمنح دورات تدربية فى مجال أمن الطيران.

وخلال كلمته اشاد محمد عبدالرحمن بالتنظيم الرائع الذى قامت به وزارة الطيران المدنى المصرية لاستضافة هذا الحدث وقدم الشكر والتقدير الى الحكومة المصرية وبخاصة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى لإقامة هذا الحدث تحت رعاية سيادته. وأثنى على المشاركة المتميزة من ثلاث مناطق مختلفة على مستوى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

كما أعرب عن سعادته بحصول أكاديمية تدريب مصر الطيران على شهادة الاعتماد من منظمة الطيران المدنى الدولى ( الايكاو - (ICAO فى مجال التدريب على أمن الطيران .

وأضاف أن أمن قطاع الطيران المدنى يعد أحد العناصر الرئيسية للحفاظ على نمو واستدامة هذا القطاع الحيوى وضمان إجراءات آمنة وفعالة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الايكاو والتى تلعب دورا كبيرا ومحوريا فى التصدى للتحديات التى تواجه قطاع الطيران وقد ساهمت الايكاو فى النهوض بالطيران المدنى، وساعدت على ضمان أمن الطيران حتى اصبح اليوم هو أسرع وأسلم وسيلة للنقل حيث أقرت الخطة العالمية الأولى لأمن الطيران فى العالم (GASeP)، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات والتزامات جديدة من جانب الايكاو والدول الأعضاء والتى ساهمت فى معالجة التهديدات والمخاطر المعروفة والناشئة التى يتعرض لها الطيران المدنى الدولي.

وأشار إلى أن قطاع الطيران يتعرض إلى العديد من المخاطر والتهديدات الأمنية والقرصنة الإلكترونية والتى تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا للتصدى لهذه التهديدات وان علينا زيادة قدرتنا لضمان السفر الجوى الآمن للركاب،مضيفا ان هذه الندوة تتيح الفرصة لكافة المشاركين من مناطق مختلفة من العالم لتوفير المعلومات لتلاقى الأفكار ومناقشتها وتبادل الرؤى والخبرات وسماع المقترحات وطرح كل ما هو خاص بمجال امن وسلامة الطيران بين الدول الأعضاء بالمنظمة وشركات الطيران والمطارات .