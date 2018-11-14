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حبس عامل قتل بائع ملابس بسبب خلافات على سعر "جاكت" بالعمرانية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:04 م
حبس عامل قتل بائع ملابس بسبب خلافات على سعر "جاكت" بالعمرانية محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة بجنوب الجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامه بقتل بائع ملابس بالعمرانية، بسبب الخلاف على بيع جاكيت، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكانت النيابة العامة صرحت فى وقت سابق بتشريح جثمان المجنى عليه ودفنه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، لاستكمال التحقيقات، واستمعت لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة.
 
تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد مقتل بائع ملابس نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، بإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث العمرانية، أن عامل اعتدى على المجني عليه بمطواة بسبب الخلاف على بيع جاكيت، مما أسفر عن مقتله، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 
 
 

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