جيش الاحتلال يطلق الرصاص على شاب فلسطينى ويعتقله على حدود غزة

غزة (أ ش أ)

أصيب شاب فلسطينى فى العشرينيات من عمره، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، لدى اقترابه من السياج الحدودى شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق الرصاص الحى على شاب لحظة اقترابه من السياج الحدودى شمال القطاع، وأصابوه بجروح فى قدمه، واعتقلوه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق الرصاص الحى على أية مواطن أو مزارع يقترب من الحدود شمال وشرق غزة.

من ناحية أخرى، منع العشرات من الإسرائيليين المتطرفين من سكان غلاف غزة، صباح اليوم، وصول الشاحنات المحملة بالبضائع والمحروقات من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم التجارى جنوب شرق قطاع غزة.

وأفاد أصحاب الشاحنات، بأن العشرات من المستوطنين قاموا بإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للمعبر، ومنعوا وصول الشاحنات المحملة بالبضائع، والمواد الغذائية، والمحملة بالوقود، وغاز الطهى، ومواد البناء إلى قطاع غزة.

وأكدوا أن مئات الشاحنات فى الجانب الفلسطينى من المعبر تنتظر منذ ساعات الصباح الباكر لوصول الشاحنات عبر المعبر، حيث يقوم المستوطنون بمنعها من الوصول تحت حجج واهية.