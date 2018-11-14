video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جهودك استحقت التقدير.. الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بحصوله على جائزة تمبلتون

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:45 ص
جهودك استحقت التقدير.. الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بحصوله على جائزة تمبلتون الملكة رانيا وعاهل الأردن الملك عبد الله الثانى
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

هنأت الملكة رانيا العبد الله، زوجها العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بعد حصوله على جائزة تمبلتون، قائلةً إنه استحق التقدير على مجهوداته التى تدعو للسلام على مدار السنوات الماضية، بهذه الجائزة.

ووجهت الملكة رانيا رسالة للملك عبد الله قائلةً: "لسنوات عديدة، صوتك الذى يدعو للسلام والاعتدال علا على أصوات التطرف التى تنادي بالكراهية والانقسام، وجهود جلالتك المستمرة من أجل الوئام خصوصا في الظروف التي مر بها العالم في العقدين الماضيين استحقت التقدير من جائزة تمبلتون لهذا العام".

رانيا العبد الله
رانيا العبد الله

 

وتسلم الملك عبدالله الثانى جائزة تمبلتون للعام 2018 من رئيسة مؤسسة جون تمبلتون هيذر تمبلتون ديل.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar"><p lang="ar" dir="rtl">جلالة الملك عبدالله الثاني يتسلم <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#جائزة_تمبلتون</a> للعام 2018 من رئيسة مؤسسة جون تمبلتون هيذر تمبلتون ديل <a href="https://t.co/DirvKp5m96">pic.twitter.com/DirvKp5m96</a></p>&mdash; RHC (@RHCJO) <a href="https://twitter.com/RHCJO/status/1062560230045822976?ref_src=twsrc%5Etfw">١٤ نوفمبر ٢٠١٨</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

الجدير بالذكر أن جائزة تمبلتون هي جائزة تمنح من مؤسسة جون تمبلتون، بدأت في سنة 1972 وتمنح للأشخاص الذين يساهمون فى أعمال خيرية والاكتشافات العلمية من منطلقهم الروحي،  سميت هذه الجائزة نسبةً للسير ورجل الأعمال الأمريكي البريطاني جون تمبلتون.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الملك عبد الله يكتب: "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعى؟".. العاهل الأردنى: كم هائل من العدوانية والتجريح والكراهية والمعلومات المضللة فى مواقع التواصل.. والحاجة مُلحة لتطوير التشريعات للقضاء على الشائعات

صور.. العالم العربى يتضامن مع الأردن فى أزمة السيول.. اليمن والعراق والبحرين والأمم المتحدة يعزون الملك عبد الله.. السعودية تضع كل إمكاناتها فى خدمة عمان.. والجامعة العربية: نثق فى قدرة المملكة على تجاوز الأزمة

جائزة تمبلتون

الملك عبد الله

الملكة رانيا

الاؤدن




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة