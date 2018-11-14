جهودك استحقت التقدير.. الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بحصوله على جائزة تمبلتون

كتب إسلام جمال

هنأت الملكة رانيا العبد الله، زوجها العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بعد حصوله على جائزة تمبلتون، قائلةً إنه استحق التقدير على مجهوداته التى تدعو للسلام على مدار السنوات الماضية، بهذه الجائزة.

ووجهت الملكة رانيا رسالة للملك عبد الله قائلةً: "لسنوات عديدة، صوتك الذى يدعو للسلام والاعتدال علا على أصوات التطرف التى تنادي بالكراهية والانقسام، وجهود جلالتك المستمرة من أجل الوئام خصوصا في الظروف التي مر بها العالم في العقدين الماضيين استحقت التقدير من جائزة تمبلتون لهذا العام".



رانيا العبد الله

وتسلم الملك عبدالله الثانى جائزة تمبلتون للعام 2018 من رئيسة مؤسسة جون تمبلتون هيذر تمبلتون ديل.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar"><p lang="ar" dir="rtl">جلالة الملك عبدالله الثاني يتسلم <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جائزة_تمبلتون</a> للعام 2018 من رئيسة مؤسسة جون تمبلتون هيذر تمبلتون ديل <a href="https://t.co/DirvKp5m96">pic.twitter.com/DirvKp5m96</a></p>— RHC (@RHCJO) <a href="https://twitter.com/RHCJO/status/1062560230045822976?ref_src=twsrc%5Etfw">١٤ نوفمبر ٢٠١٨</a></blockquote>

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الجدير بالذكر أن جائزة تمبلتون هي جائزة تمنح من مؤسسة جون تمبلتون، بدأت في سنة 1972 وتمنح للأشخاص الذين يساهمون فى أعمال خيرية والاكتشافات العلمية من منطلقهم الروحي، سميت هذه الجائزة نسبةً للسير ورجل الأعمال الأمريكي البريطاني جون تمبلتون.