جنايات القاهرة تقضى بالحبس سنة لمهندسة ديكور بتهمة تزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " سناء.م" بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامها بتزوير بطاقة رقم قومى ورخصتى قيادة للاستيلاء على شقة قيمتها مليون جنيه يمتكلها شقيقها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على وسعيد الرشيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول، فى القضية رقم 12577 لسنة 2017 جنايات السيدة زينب أنه فى غضون عام 2016 قيام المتهمة سناء محمد محمد عبد المنعم نصر، مهندسة ديكور، بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر فى تزوير محررات رسمية هم "بطاقة رقم قومى ورخصتى قيادة خاصة، منسوب صدورهما لوحدة مرور مدينة نصر على غرار المحررات الصحيحة، واشتراك المتهمة بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسنى النية المختصان بمكتبى توثيق الخليفة وتوثيق الموسكى، فى لرتكاب تزوير فى محررات رسمية التوكيل رقم 4871 ن لسنة 2016 الخليفة والتوكيل رقم 1139 ط لسنة 2016 الموسكى، لجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.