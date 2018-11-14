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جمارك السيارات السويس تفرج عن 1156 سيارة بـ 201 مليون جنيه خلال أكتوبر

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:36 م
جمارك السيارات السويس تفرج عن 1156 سيارة بـ 201 مليون جنيه خلال أكتوبر الجمارك
السويس – السيد فلاح
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس،  خلال شهر أكتوبر 2018 عن 974 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى.
 
وبلغت قيمة هذه السيارات 155 مليون 543 ألف و 348 جنيه فيما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 53 مليون و 892 ألف و 449 جنيهًا.
 
وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 26 مليون و 652 ألاف و 262 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 106 ألف و316 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 80 مليون و651 ألف و27 جنيهًا.
 
وخلال شهر أكتوبر 2018 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 182 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 45 مليون 565 ألف و 176 جنيه.
 
كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 13 مليون 68 ألف و394 جنيهًا بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 8 مليون و208 ألف و700 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 455 ألف و652 جنيهًا بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 21 مليون و732 ألف و746 جنيهًا.
 
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر أكتوبر 2018 عن 1156 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 201 مليون و108 ألاف و523 جنيه وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 102 مليون و383 ألف و773 جنيه.
 
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أكتوبر الماضى 107 سيارة كما تم إعادة تصدير 212 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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