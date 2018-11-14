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جامعة عين شمس تعلن اكتمال أعضاء مجلس اتحادات الكليات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:42 م
جامعة عين شمس تعلن اكتمال أعضاء مجلس اتحادات الكليات عزت عبد الوهاب رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس، أسماء الطلاب رؤساء ونواب رؤساء مجالس الإتحادات لجميع كليات الجامعة الخمسة عشر، حيث تم انتخاب 30 طالبا وطالبة ليكونوا رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات إلى جانب  210 طلاب وطالبة أمناء وأمناء مساعدين لجان إتحاد طلاب الكليات للسبع لجان المكونة للاتحاد، وبذلك يكتمل إنتخاب أعضاء مجالس الإتحادات الطلابية لكليات جامعة عين شمس. 

ويقترب انتهاء ماراثون إنتخابات إتحاد طلاب الجامعة من نهايته غدا الخميس الموافق 15 من نوفمبر حيث يجرى صباح باكر إنتخاب  مجلس إتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعى 2018- 2019.

يذكر أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة فى  الإنتخابات الطلابية  فى الأول من نوفمبر الجارى و تقدم 1305 طالب وطالبة ثم تلاها مرحلة تقديم الطعون والنظر بها والتنازلات التى أسفرت عن مشاركة 921 طالبا وطالبة مرشح تنطبق عليهم الشروط الانتخابية. 

وتوافد الطلاب على مقر اللجان الانتخابية بالكليات وذلك فى يوم الأحد الموافق 11 من نوفمبر وأسفرت النتائج عن الإعادة بأربع كليات :هى الزراعة والتمريض والحقوق والهندسة. 
 
الجدير بالذكر، أن انتخابات اتحاد طلاب الجامعة تجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل من د.عبد الوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، ود.تامر عبد المنعم راضي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة، ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية والطالبة مريم علي بكلية التربية، والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.
 
 
 
 
 

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