جامعة طنطا تُصدر كتابا عن انجازات مصر فى عهد الرئيس السيسي

الغربية – عادل ضرة

أصدرت جامعة طنطا كتاباً توثيقياً يقدم رصداً أكاديمياً دقيقاً للمشروعات القومية العملاقة التى أُقيمت في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "انجازات وتطلعات لمستقبل اقتصادي واعد 2014-2018، وقام بالتوثيق فريق من كبار أساتذة الجامعة المتخصصين فى البحث العلمى والاقتصاد والمالية والهندسة والطرق والزراعة تحت إشراف الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.

وتضمن الكتاب حرص القيادة السياسية على تنفيذ برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لضمان تحقيق التعافي للاقتصاد القومي ووضعه على مسار النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وهو ما تم ترجمته في برنامج العمل الحكومي فى محاوره المتعددة التي شملت حماية الأمن القومي المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين واطلاق عجلة التنمية الاقتصادية وانجاز المشروعات القومية الكبرى ومضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، ويتضمن كتاب جامعة طنطا 5 فصول رئيسية الفصل الأول يستعرض البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فى مصر والتطلعات لمستقبل اقتصادي واعد واستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي.

ويتناول الفصل الثاني العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين والبعد الاجتماعي للاصلاحات الاقتصادية وتطوير الخدمات فيما يرصد ويوثق بالأرقام كل من الفصل الثالث والرابع لانجازات المشروعات القومية الكبرى وانجازات التنمية القطاعية وتنمية قطاعات الصناعة والبترول والكهرباء والزراعة والسياحة والاتصالات والطيران المدنى ويأتى الفصل الخامس بعنوان تثبيت الدولة المصرية وتحقيق الأمن والاستقرار ويستعرض العلاقات الخارجية لمصر والزيارات المتبادلة.

ويوثق الكتاب بالأرقام والاحصاءات المشروعات المنفذة في الفترة من 2014 إلى 2018 والتي بلغت 11 ألف مشروعاً تكلفتها الاستثمارية 2 تريليون جنيه ويستعرض ارتفاع مؤشرات زيادة النمو الاقتصادي والاحتياطي النقدي وحصيلة الصادرات السلع وتنامي الاستثمار الأجنبي وارتفاع صافي التحويلات الجارية وانخفاض معدل التضخم.

وأكد الدكتور مجدى سبع أن جامعة طنطا حرصت على اصدار هذا الكتاب ليكون بمثابة شهادة تاريخية للأجيال القادمة وتقديم قاعدة بيانات للباحثين في الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث عن منجزاتنا الوطنية الكبرى بالأرقام والاحصائيات الدقيقة.

وأضاف رئيس الجامعة لم تشهد مصر بناء كل هذه المشروعات القومية العملاقة خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز السنوات الأربع إلا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو زعيم لديه الرؤية الثاقبة لتغييروجه الحياة فوق أرض مصر بالبناء والتعمير والتنمية.