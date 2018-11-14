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جامعة العريش: اعفاء الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح من رسوم الإقامة فى المدن

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:12 ص
جامعة العريش: اعفاء الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح من رسوم الإقامة فى المدن جامعة العريش
العريش - محمد حسين
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أعلن مجلس جامعة العريش، أنه وافق فى جلسته على قرارت عاجلة تتضمن اعفاء الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح والشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة على رسوم الاقامة فى المدن الجامعية .
 
و تطبيق برنامج لميكنة البيانات المطبق حاليا فى كلية التربية الرياضية وتعميمه فى مختلف الكليات ، وهو برنامج يحوى بيانات جميع الطلاب منذ دخوله الكلية حتى تخرجه  وسيتم تطبيقه بالتدريج على جميع الكليات ، وسيشمل بعد ذلك أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين فى الجامعة و تنفيذ مشروع مركز القياس والتقييم الممنوح للجامعة بمبلغ 4 ملايين جنيها ، واختيار مدير لمكتب التطوير التابع للجامعة وخدمة جميع الكليات .
 
ووافق المجلس على الاعلان عن الوظائف المطلوبة للجامعة من الكادرين الخاص والعام خلال أيام  بعد موافقة الجهات المعنية على تمويل الدرجات اللازمة للتعيين عليها علاوة على توزيع السيارات الجديدة الواردة للجامعة على الكليات المختلفة .
 
ووافق المجلس  على قبول احالة طالبين من الجامعات الأخرى الى جامعة العريش للدراسة بها تيسيرا عليهما ، وكذا قبول تحويل طالبين مماثلين نظرا لظروفهما الصعبة وباعتبارهما من أبناء المحافظة و توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة واحدى الجامعات الروسية، و بروتوكولات التعاون بين مركز التعليم المدمج فى الجامعة ونظيره فى جامعتى عين شمس والمنيا ، والتى عرضها الدكتور هانى العلاقمى مدير مركز التعليم المدمج فى جامعة العريش، واقامة محاكاة لمؤتمر الشباب الدولى الذى عقد فى شرم الشيخ داخل جامعة العريش باشتراك طلاب وأساتذة الجامعة .
 
 

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