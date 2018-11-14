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توقيع بروتوكول تعاون بين الطيران و مركز إعداد القادة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:43 م
توقيع بروتوكول تعاون بين الطيران و مركز إعداد القادة وزير الطيران المدني
كتب أحمد مصطفى - رحاب نبيل
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شهدت وزارة الطيران المدنى اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الاعمال العام بحضور الطيار حسن تهامى أمين عام وزارة الطيران المدنى و لفيف من قيادات الوزارة . 
 
قام بتوقيع البروتوكول الدكتورة ماجدة شعيب رئيس الإدارة المركزية للجودة بوزارة الطيران المدنى  والدكتور محمد طه شفيق رئيس مركز اعداد القادة التابع لوزارة قطاع الاعمال.
 
ويأتي توقيع هذا البروتوكول استكمالا لمنظومة التعاون المثمر  بين وزارة الطيران المدنى ووزارة قطاع الاعمال والذى يهدف الى العمل على  تنمية وتطوير ورفع كفاءة المهارات الادارية والقيادية والفنية كعنصر أساسى لدعم القدرة التنافسية من خلال تقديم مجموعة متميزة من البرامج والخدمات الاستشارية وذلك في اطار التنسيق والتكامل الذى تسعى اليه الحكومة المصرية بين وزاراتها.
 
 

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وزارة الطيران

بروتوكول تعاون

مركز إعداد القادة




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