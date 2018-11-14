video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقف القطار القادم من المنصورة– للقاهرة بالزقازيق نتيجة عطل فنى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:58 م
توقف القطار القادم من المنصورة– للقاهرة بالزقازيق نتيجة عطل فنى تعطل قطار - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

تسبب عطل فني في تعطيل القطار رقم 334 والقادم من المنصورة إلي القاهرة، داخل محطة سكة حديد الزقازيق، وذلك لمدة 20 دقيقة، وتم إصلاح العطل، وإخطار نيابة قسم أول الزقازيق للتحقيق، برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من قسم أول الزقازيق، بتعطل القطار رقم 334 القادم من المنصورة – إلي القاهرة، بمحطة سكة حديد الزقازيق، لمدة 20 دقيقة نتيجة عطل فني، بالجرار رقم 16222 وتم إصلاحه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5241  إداري قسم أول الزقازيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقف حركة المرور بسبب أتوبيس معطل أعلى شارع شبرا تقاطع مسره

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

تعطل

قطار

محكمة سكة حديد

محطة الزقازيق




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة