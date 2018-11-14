توقف القطار القادم من المنصورة– للقاهرة بالزقازيق نتيجة عطل فنى

الشرقية- فتحية الديب

تسبب عطل فني في تعطيل القطار رقم 334 والقادم من المنصورة إلي القاهرة، داخل محطة سكة حديد الزقازيق، وذلك لمدة 20 دقيقة، وتم إصلاح العطل، وإخطار نيابة قسم أول الزقازيق للتحقيق، برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من قسم أول الزقازيق، بتعطل القطار رقم 334 القادم من المنصورة – إلي القاهرة، بمحطة سكة حديد الزقازيق، لمدة 20 دقيقة نتيجة عطل فني، بالجرار رقم 16222 وتم إصلاحه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5241 إداري قسم أول الزقازيق.