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توزيع 900 حقيبة مدرسية مجانا على طلبة المدارس بوسط سيناء

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:32 م
توزيع 900 حقيبة مدرسية مجانا على طلبة المدارس بوسط سيناء توزيع حقائب مدرسية مجانا على طلبة المدارس
شمال سيناء - محمد حسين
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سلم نصر الله محمد نصر الله رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء يرافقه وفد من الهلال الأحمر المصري اليوم حقائب مدرسية مجانا للطلبة بعدد من المدارس فى مناطق وسط سيناء.

وقال رئيس مركز ومدينة نخل لـ"اليوم السابع"، إن عدد الحقائب نحو 900 حقيبة، بدأ توزيعها اليوم فى مدارس مدينة نخل ويتواصل ليشمل كافة أنحاء المدينة والقرى وهى مقدمة من الهلال الأحمر المصرى بتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية التربية والتعليم.
 
وكان اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعلن أن كل حقيبة تحتوي علي مستلزمات وأدوات تعليمية مثل الكشاكيل وكراسات الرسم والأقلام الجاف والرصاص وأقلام التلوين ومساطر وأستيكات وبرايات، حيث يتم توزيعها علي تلاميذ المدارس للتخفيف عن كاهل الأسرة السيناوية.
 
وأوضح بيان لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن هذه الحقائب جاءت وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، لمساعدة التلاميذ والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.
 
وقال عمر محمد، مدير جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، فى تصريح صحفى، أن إجمالي عدد الحقائب التي قامت منظمة اليونيسيف بتخصيصها لمدارس محافظة شمال سيناء وعددها 60 ألف حقيبة، مشيرًا إلي توزيع باقي الحقائب علي المدارس في مختلف الإدارات التعليمية تباعا.
 

 


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