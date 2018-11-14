تعليم الوادى الجديد يحصد المراكز الأولى على الجمهورية فى مسابقات الأنشطة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن فوز قطاع التعليم بالمراكز الأولى فى مسابقة الإلقاء الشعرى وتنمية القدرات والمواهب الصيفية على مستوى الجمهورية، مؤكدا على أن الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من عدة مراكز بالمحافظة .

وأضاف التداوى أن قائمة أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى كالتالى:-

الطالب حسن مهدى يوسف، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى، مدرسة موط الثانوية بنين الداخلة، الطالبة زينب محمد عمر محمد بخيت، المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى، مدرسة موط الثانوية بنات بالداخلة، الطالب أحمد عادل أحمد، المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى، الخارجة الثانوية بنين.

الطالبة هند جلال معوض، المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى، رابع إبتدائى مدرسة معاذ بن جبل الإبتدائية بالخارجة، الطالبة خلود محمد سيد سنوسى، المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى، مدرسة موط الابتدائية الجديدة، الطالب مؤمن محمد أحمد، المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية، مدرسة أنور البارودى الإبتدائية،الخارجة، الطالب حسين طه حسين، المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية، مدرسة أنور البارودى الإبتدائية الخارجة، الطالبة شيماء سيد عبد الحميد، المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية، مدرسة أنور البارودى الإبتدائية الخارجة، الطالب محمد عماد عمر، المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية.

الطالبة مريم عبد الله محمد أحمدـ المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية (منتخب)، باريس، الطالبة ريم أحمد سيد على، المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية (منتخب) باريس، حسناء عبد الله محمد أحمد، المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية (منتخب). باريس، الطالب عبد الله سعد عبد الغنى أحمد، المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية، (منتخب)، الداخلة، الطالب عمرو جمال حسن شاذلى، المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية (منتخب) الداخلة، الطالبة ريم هشام مصطفى النحاس، المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مركز تنمية القدرات والمواهب الصيفية (منتخب) الداخلة .