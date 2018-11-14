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تعرف على الفرق بين السلاح "المششخن" وغير"المششخن" وتغيير كلا منهما لمسار القضايا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:00 ص
تعرف على الفرق بين السلاح "المششخن" وغير"المششخن" وتغيير كلا منهما لمسار القضايا سلاح مششخن أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين، عن الفرق بين السلاح " المششخن" وغير " المششخن"، ومدى تأثير هذا الفارق فى الجرائم وتحقيقات النيابة بالجرائم.

" اليوم السابع" يوضح الفرق بين السلاح النارى " المششخن" والغير " مششخن"، والدلالة التى تعود بكل منهما فى التحقيقات ومسار القضايا الجنائية.

ويقول المحامى عبد الرحمن عنانى، إن هناك فرق بين تلك الأسلحة، فالسلاح " المششخن" هو سلاح يحمل ماسورة أمامية بها مسار لولبى، يساعد فى أن تكون الرصاصة أكثر قوة وقاتلة وواسعة الغصابة، وهو هذا غير متوافر فى السلاح غير " المششخن".

وأضاف العنانى، أن توصيف السلاح فى محاضر الأمن يساعد فى معرفة مدى نية المتهم عما إذا كان يريد القتل، أو مجرد الإيذاء فقط .


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