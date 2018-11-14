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تصديرى المفروشات يشيد بتصريحات وزير المالية حول صرف المساندة التصديرية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:00 ص
تصديرى المفروشات يشيد بتصريحات وزير المالية حول صرف المساندة التصديرية المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديرى المفروشات
كتب عبد الحليم سالم
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طالب سعيد أحمد رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للمفروشات، بسرعة صرف المساندة التصديرى لشركات القطاع، والتى تعانى من أزمات مالية كبيرة نتيجة عدة أمور مرتبطة ببعضها البعض.

وأضاف سعيد أحمد لـ"اليوم السابع"، أن الشركات تعانى نتيجة دعم الدول للصادرات، وبالتالى تكون أسعارها منافسة، مما يستوجب منا خفض الأسعار فى الوقت الذى تزيد فيه تكاليف الطاقة والأعباء المتعلقة بالصناعة، مشيدا بتصريحات محمد معيط وزير المالية الخاصة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث صرف المساندة التصديرية للشركات.

حيث أكد معيط أنه سيجتمع مع وزير التجارة والصناعة لوضع آلية جديدة لدعم الصادرات تضمن عدم تراكم المستحقات للمصدرين، بالتشاور مع منظمات مجتمع الأعمال، وحتى الانتهاء من تلك الآلية سيتم تحويل كل المبالغ المخصصة إلى صندوق دعم الصادرات بانتظام.

وأوضح سعيد أحمد أن المساندة التصديرية جزء من الصناعة، وليس أرباح يضعها المصدرون فى جيوبهم قائلا: "إنها النواية التى تسند الزير قبل أن ينكسر".

جدير بالذكر أن مستحقات الشركات من المساندة التصديرية، تصل لنحو 9 مليارات جنيه.


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المساندة التصديرية

تصديرى المفروشات

سعيد احمد

المجلس التصديري للمفروشات

الغزل والنسيج




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