تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13490 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2176 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 13174 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1739 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.