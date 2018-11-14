تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.942 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 186 مليون ورقة مالية بقيمة 916 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.9% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.32%، والعرب على 19.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 8.4 مليون جنيه، 150.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 32.9 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، 44.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13487 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2170 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.74% عند مستوى 13177 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% عند مستوى 695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1735 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.