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تدعيم مستشفى ديرب نجم بمكاينات غسيل كلوى حديثة وإجراء 18 عملية بمستشفى تلراك

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:37 م
تدعيم مستشفى ديرب نجم بمكاينات غسيل كلوى حديثة وإجراء 18 عملية بمستشفى تلراك تدعيم مستشفى ديرب نجم بميكانات غسيل كلوى
الشرقية - إيمان مهنى
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تمهيدا لافتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم المركزى، دعمت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، المستشفى بعدد 6 ماكينات للغسيل الكلوى،  كما قام المجتمع المدنى بتوريد عدد 3 ماكينات، وتم الانتهاء من تركيب وحدة معالجة المياه، وجارى استكمال باقى الاحتياجات.

 

وقام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بزيارة المستشفى لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لتشغيل الوحدة، وأثنى وكيل الوزارة على دور المجتمع المدنى، وصرح بأنه فور ورود نتائج عينات فحص المياه سيتم عودة جميع المرضى لاستئناف الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم .

 

فى سياق متصل،  شهدت مستشفى تلراك،  قافلة جراحية،  أجرت فيها 18 عملية جراحية متنوعة " 10 جراحات،  8 لوز ولحمية "،  وبذلك يرتفع عدد العمليات الجراحية إلى 1146 عملية جراحية بالقوافل الجراحية بمختلف مستشفيات المحافظة.

 


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