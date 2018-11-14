تخصيص أتوبيس لنقل الطلاب إلى مقر جامعة بنى سويف شرق النيل

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على تخصيص سيارة أتوبيس لنقل الطلاب القادمين من قرى مراكز المحافظة الإدارية السبع من موقف الركاب إلى مقر الجامعة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وذلك تيسيرا على الطلاب وحفاظا على أمنهم وسلامتهم .

وطالب منصور حسن فى بيان له اليوم من العاملين بالجامعة بضرورة تقديم مقترحات وآراء بناءة تعود بالنفع على العمليات التعليمية والبحثية والخدمية، وحل المشكلات بما يتماشي مع اللوائح والقوانين.

وأعلن منصور حسن عن موافقة مجلس الجامعة على التعاقد مع خمس مستشفيات خاصة بالقاهرة وبني سويف، وهى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة، دار الفؤاد بفرعيها السادس من أكتوبر ومدينة نصر، السعودي الألماني بالقاهرة، السلام الخيري ببني سويف، الزهراء ببني سويف، وكذا الموافقة على التعاقد مع صيدليات إليت بفروعها المختلفة، وسيتم صرف الأدوية من خلال روشتات طبية، وسيحصل الأعضاء والعاملين على تخفيض يصل إلى 15% في حال الشراء النقدي المباشر للأدوية المحلية، و8% في حال الشراء النقدي المباشر للأدوية المستوردة، هذا بالإضافة إلى توفير خدمة التوصيل للمنازل.