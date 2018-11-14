تحطم طائرة عسكرية أمريكية فى ولاية تكساس

(أ ش أ)

تحطمت طائرة تدريب عسكرية أمريكية من طراز "تي-38" (تالون)، اليوم الأربعاء، بالقرب من قاعدة لافلين الجوية فى ولاية تكساس.

ونقلت صحيفة (ميليترى تايمز) الأمريكية عن ممثل إدارة العلاقات العامة، مايكل ماكجان، قوله: إنه لا توجد معلومات حول حالة الطيارين.

ويعمل فى موقع تحطم الطائرة عمال الطوارئ والإغاثة.

يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه بالنسبة لهذه الطائرت، فقد تحطمت طائرة تدريب من النوع نفسه فى العام الماضى ما ادى إلى مصرع الطيارين.

كما يشار إلى أنه قبل يومين تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز (إف أيه 18) فى بحر الفلبين بعد أن تعرضت لمشكلة ميكانيكية خلال عمليات روتينية.