video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1764 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:25 م
تحرير 1764 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية- أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية، وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1764 مخالفة مرورية متنوعة و شملت504 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و96 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و69 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و137 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو61 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 45 رخصة لمخالفة البيئة و 99 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 53رخصة لمخالفة خط السير و41 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و42 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 61 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 48 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 65مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و46 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و64 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و81 مخالفة إزالة فاميه وتحرير73 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و34 مخالفة مواقف عشوائية و40 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير45 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة