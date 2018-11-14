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تحرير 1376 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:53 ص
تحرير 1376 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مدير ية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، أسفرت عن تحرير 1376 مخالفة مرورية متنوعة .

ونظمت  المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية  حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية حملة مكبرة، وأسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 14 قرار تعدى على منافع الرى، 12 قرار تعدى على منافع نهر النيل، 6 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 5662 متر تقريباً، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتنفيذ 7 قرارات وحدة محلية و"5" أحكام قضائية .

كما قاد مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وفحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 39 شخص وتبين وجود 6 عاطلين هاربين من 8 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 39 شقة مفروشة 65 شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، وضبط الآتى 12قضية إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .

كما شنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مديرية الصحة بشن حملة مكبرة لضبط السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، وتم إجراء التحاليل لعدد من السائقين، وتبين وجود سائقين يتعاطون المواد المخدرة

 


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