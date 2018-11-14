تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط الاوكرانية 396 المتجهة إلى كييف تأخرت عن الموعد المقرر لها بجدول التشغيل لمدة ساعتين، كما تأخرت رحلة الخطوط فلاى ناس 264 المتجهة إلى الرياض لمدة ساعة وذلك بسبب ظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر أن رحلتى الخطوط نسما 110 المتجهة إلى حائل و184 المتجهة يتبع تأخرا عن المواعيد المقررة لهما بسبب أعمال الصيانة.