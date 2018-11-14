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تأخر إقلاع رحلتين دوليتين لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:11 ص
تأخر إقلاع رحلتين دوليتين لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى - صورة أرشيفية
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع رحلتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، كما ألغت الشركة المصرية العالمية للطيران رحلتها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

 

وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، أن رحلة شركة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 587 المتجهة إلى ميونيخ ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 293 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لأعمال الصيانة.

 

وأضاف المصدر ،أن سلطات مطار القاهرة الدولى تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

 


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