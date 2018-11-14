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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ 16 ديسمبر

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:52 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ 16 ديسمبر المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس - عامر مصطفى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربع، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 16 ديسمبر لاستكمال المرافعة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
 
جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت فلا وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين
 
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.

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