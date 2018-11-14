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بوتين يلتقى مع شينزو آبى خلال قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:49 م
بوتين يلتقى مع شينزو آبى خلال قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/
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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن اجتماعه القادم مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى سيجرى خلال قمة مجموعة العشرين، التى ستعقد فى الأرجنتين من 30 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر القادم.

وقال بوتين - خلال حديث مع رئيس الوزراء اليابانى فى سنغافورة اليوم /الأربعاء/، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - "أنا مسرور بهذه الإمكانية لمناقشة جميع مجالات تعاوننا معكم، بما فى ذلك المجالات التى تعتبرونها أنتم بأنفسكم ذات أولوية.. لا يزال لدينا لقاء فى قمة العشرين فى الأرجنتين، وهناك جدول زمنى لإجراء مزيد من الاتصالات".

وهنأ الرئيس الروسي، رئيس الوزراء اليابانى على إعادة انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطى الليبرالي. وقال بوتين "إن هذا يعطى أملا لاستمرار حوارنا بالطريقة، التى تشكل بها خلال السنوات القليلة الماضية".

وكان بوتين قد وصل - أمس - إلى سنغافورة فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهى الزيارة الأولى من نوعها لرئيس روسى إلى هذا البلد. وألتقى بوتين خلال الزيارة برئيسة البلاد وبرئيس الوزراء.

ويشارك الرئيس الروسى اليوم فى قمة تجمع روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والتى تربطها علاقات وثيقة مع روسيا وتعتبرها شريكاً فى الحوار معها منذ 1996.

 


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بوتين

شينزو آبى

قمة مجموعة العشرين

الأرجنتين




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