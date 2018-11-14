بوتين يؤكد تعاون موسكو وسول فى ملف كوريا الشمالية النووي

سنغافورة /أ ش أ/

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تعاون موسكو وسول فى تسوية قضية نووى كوريا الشمالية، إضافة إلى تطوير العلاقات فى المجالات الأخرى.

وقال بوتين - خلال لقاء مع نظيره الكورى الجنوبى مون جيه إن، فى سنغافورة على هامش القمة الـ13 لشرق آسيا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن البلدين يتعاونان بنشاط فى الساحة الدولية، بما فى ذلك فى سياق حل إحدى المشكلات الأكثر أهمية وحساسية، وهى برنامج بيونج يانج النووي.

وأشاد بوتين بالتقدم الحاصل فى مجال التجارة، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت من شركاء روسيا المحوريين فى آسيا، واحتلت المرتبة الثانية بعد الصين من حيث حجم التبادل التجاري.

من جهته، أشار مون أيضًا إلى التطور المستمر فى العلاقات بين البلدين والاتصالات على أعلى مستوى، لافتًا إلى نجاح المنتدى الروسى الكورى الأول لتعاون الأقاليم، والذى جرى فى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وقال: شهدت العلاقات الروسية الكورية هذه السنة تحديدًا، ديناميكية غير مسبوقة فى تطورها فى شتى المجالات تقريبًا، حيث شمل هذا التطور مستوى الأقاليم مع احتفاظه بقيم ضمان السلام والازدهار للجميع.