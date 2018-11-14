بوتين: نسعى للاستفادة من "آسيان" لتطبيق تجربة المدن الذكية بروسيا

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سعى بلاده للاستفادة من خطة منظمة "آسيان" لتشييد شبكة من المدن الذكية فى دول جنوب شرق آسيا، فضلا عن البحث عن سبل تطبيق هذه التجربة فى المدن الروسية.

وقال بوتين- فى كلمته خلال قمة (روسيا- آسيان) المنعقدة فى سنغافورة- "إن بلاده تخطط للانضمام إلى خطة "آسيان" لإقامة مدن ذكية، مشيرا إلى أن موسكو تتصدر المدن الروسية باستخدام التقنيات الرقمية، وأن العاصمة الروسية تتعاون بشكل وثيق مع سنغافورة فى هذا المجال".

وكان الرئيس الروسى قد وصل إلى سنغافورة أمس، فى زيارة تستمر 3 أيام، يشارك خلالها فى قمة (روسيا- آسيان)، وأعمال القمة الـ13 لشرق آسيا، التى يحضرها 18 بلدا، منها أعضاء "آسيان" الـ10 وروسيا.

من ناحية أخرى تبنت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الأربعاء، وثيقة لرسم مسار العلاقات بينهما حتى العام 2030.

وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم أن تبنى رؤية الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان 2030، جاء خلال الاجتماع الحادى والعشرين لقادة الصين وآسيان (10 + 1) الذى تستضيفه سنغافورة، وتتناول رؤية الشراكة الاستراتيجية العلاقات المستقبلية بين الجانبين، والإسهام سويا فى بناء عالم منفتح وشامل ومستدام، يتمتع بالسلام والأمن والازدهار المشترك.

وكان رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) لى كه تشيانغ قد بدأ زيارة رسمية إلى سنغافورة أمس الأول الاثنين، لحضور الاجتماع الـ21 لقادة الصين وآسيان، والاجتماع الـ21 لقادة آسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وقمة شرق آسيا الـ13.