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بنجلاديش تعلن استعدادها للبدء فى إعادة لاجئى الروهينجا إلى ميانمار

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:38 ص
بنجلاديش تعلن استعدادها للبدء فى إعادة لاجئى الروهينجا إلى ميانمار الروهينجا ـ صورة أرشيفية
داكا (أ ش أ)
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قال مسئول فى بنجلاديش أن السلطات مستعدة للبدء فى إعادة أكثر من 2200 لاجئ من مسلمى الروهينجا إلى ميانمار، حيث فر أكثر من 700 ألف شخص من العنف منذ العام الماضى.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن مفوض إعادة الإعمار فى بنجلاديش محمد أبو الكلام قوله أنه سيتم نقل 30 عائلة لاجئة غدا الخميس إلى نقطة حدود "جاندرم" بالقرب من مدينة كوكس بازار حيث يقيم اللاجئون فى مخيمات ضيقة.

وكانت حكومة ميانمار قد أعلنت أنها ستبدأ هذا الأسبوع فى استقبال اللاجئين الذين فروا من ولاية راخين الكائنة غربى ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حذرت من أنها مازالت تتلقى تقارير حول انتهاكات لحقوق الإنسان فى ولاية راخين، من بينها اتهامات بالقتل والاختفاء والاعتقال التعسفي.

يشار إلى أن مسلمى الروهينجا فى ميانمار محرومون من المواطنة والحقوق المدنية فى البلاد ذات الأغلبية البوذية، كما يعانون من التمييز بصورة مرتفعة.

 


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