بمناسبة اليوم العالمى للسكر.. أرقام يجب أن تعرفها عن المرض

كتبت أمل علام

ارتبط مرض السكر ارتباطا وثيقا بالحياة العصرية، حيث أثبتت الدراسات أن مرض السكر من النوع الثانى، الذى يصيب 90 % من مرضى السكر نتيجة السمنة واتباع أنظمة غذائية غير صحية، وقلة الحركة.. ولمعرفة حجم مرض السكر فى مصر والعالم تعرف على هذه الأرقام ،طبقا للاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر لعام 2017.

-هناك 8.2 مليون مصرى مصاب بالسكر

- 425 مليون شخص يعانون من مرض السكر على مستوى العالم.

-1من بين كل 2 من البالغين المصابين بالسكرى غير مشخصين (212 مليون)

-يعاني أكثر من مليون طفل من مرض السكري من النوع الأول.

-يعيش ثلثا مرضى السكري في المناطق الحضرية (279 مليون).

ثلثي المصابين بالسكري هم في سن العمل (327 مليون)

-1من كل 11 بالغ مصاب بالسكري (425 مليون)