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بمناسبة اليوم العالمى للسكر.. أرقام يجب أن تعرفها عن المرض

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:00 ص
بمناسبة اليوم العالمى للسكر.. أرقام يجب أن تعرفها عن المرض بمناسبة اليوم العالميى للسكر .. تعرف على اهم الارقام
كتبت أمل علام
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ارتبط مرض السكر ارتباطا وثيقا بالحياة العصرية، حيث أثبتت الدراسات أن مرض السكر من النوع الثانى، الذى يصيب 90 % من مرضى السكر نتيجة السمنة واتباع أنظمة غذائية غير صحية، وقلة الحركة.. ولمعرفة حجم مرض السكر فى مصر والعالم تعرف على هذه الأرقام ،طبقا للاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر لعام 2017.

-هناك 8.2 مليون مصرى مصاب بالسكر

 - 425 مليون شخص يعانون من مرض السكر على مستوى العالم.

-1من بين كل 2 من البالغين المصابين بالسكرى غير مشخصين (212 مليون)

-يعاني أكثر من مليون طفل من مرض السكري من النوع الأول.

-يعيش ثلثا مرضى السكري في المناطق الحضرية (279 مليون).

ثلثي المصابين بالسكري هم في سن العمل (327 مليون)

-1من كل 11 بالغ مصاب بالسكري (425 مليون)


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